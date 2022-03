Das Verbrauchervertrauen der University of Michigan für die USA ist im März auf 59,70 gesunken, gegenüber 62,80 im Februar und lag deutlich unter den Marktprognosen von 61,5, wie vorläufige Schätzungen ergaben. Dies ist der niedrigste Wert seit November 2011, da die Stimmung weiterhin unter den sinkenden inflationsbereinigten Einkommen leidet, die in letzter Zeit durch die steigenden Kraftstoffpreise infolge der russischen Invasion in der Ukraine noch beschleunigt wurden. Die für das kommende Jahr ...

