Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Semperit +1,08% auf 23,3, davor 8 Tage im Minus (-17,97% Verlust von 28,1 auf 23,05), AMS -0,43% auf 12,7, davor 3 Tage im Plus (6,96% Zuwachs von 11,93 auf 12,76), Addiko Bank-1,74% auf 11,3, davor 3 Tage im Plus (11,65% Zuwachs von 10,3 auf 11,5), Polytec Group -1,04% auf 6,69, davor 3 Tage im Plus (11,37% Zuwachs von 6,07 auf 6,76), Petro Welt Technologies +1,67% auf 1,83, davor 3 Tage im Plus (3,68% Zuwachs von 1,76 auf 1,83), BKS Bank Stamm +1,35% auf 15, davor 3 Tage ohne Veränderung . ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: CA Immo (7 Plätze verloren, von 9 auf 16); dazu, Uniqa (+4, von 17 auf 13), VIG (+3, von 10 auf 7), Andritz (+3, von 11 auf 8), Österreichische Post (-3, von 6 auf 9), OMV (+3, von 14 auf 11), ...

