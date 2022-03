Aktienkurse im Krieg. Seit dem 24.02.2022 sterben Menschen in der Ukraine. Und die Börsen handeln. Und es sah diese Woche sogar danach aus, als ob die Märkte zu einer Gegenbewegung ansetzen könnten. Aber: Solange Krieg in der Ukraine ist, ist eine nachhaltige Erholung der Märkte schwer vorstellbar. Und deshalb sollte ein "Buy the Dip" gut überlegt sein. Ist es wirklich schon das Dip? Was würde aus einer Uniper, wenn es doch noch zu einem Erdgasembargo der EU käme? Die bestehenden Lieferverpflichtungen zu fixierten Preisen kann Uniper durch seine "Russlandverträge" erfüllen. Und wenn diese wegfallen? ...

