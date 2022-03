Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Das 50% Fibonacci-Retracement bei 2.850 Punkten hat den freien Fall des ATX gestoppt, wie bereits in der letzten Woche an dieser Stelle erwähnt sind an dieser Marke die Hälfte der seit dem Tiefpunkt der COVID-Krise erzielten Gewinne wieder abgegeben geworden. Der Rebound führt den österreichische Leitindex zum nächsten Fibonacci Retracement (61,8%), bei dem er allerdings nun ins Stocken gerät. Der RSI hat die überverkaufte Zone verlassen, die Stärke des Abwärtstrends hat sich deutlich verringert, bzw. dem Parabolic System folgend sogar in einen beginnenden Aufwärtstrend gekehrt. Sollte dem so sein, könnte sich die V-Formation fortsetzen, das Best-Case-Szenario, an das wir aller- dings nicht so recht glauben möchten. Aus unserer Sicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...