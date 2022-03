Apple-Aktionäre dürften in den vergangenen Tagen regelrecht verzweifelt sein. Immerhin wird der Kurs heute 5,17 Prozent niedriger bewertet als in der Vorwoche. Die Aktie beendete vier der fünf Tage im roten Bereich. Einen regelrechten Tiefschluss kassierte Apple am Donnerstag mit einem Minus von 2,72 Prozent. Die Bären erhöhen also den Druck - können sich die Bullen davon befreien?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Apple-Aktie. Einfach hier klicken.

Deutlich verschlechtert hat sich durch diesen Kursrutsch die übergeordnete Technik. Denn eine wichtige Unterstützung ist nun zum Greifen nahe. Immerhin ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund zwei Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...