Noch verdient der russische Staatskonzern Gazprom mit seinen Gaslieferungen in den EU und insbesondere nach Deutschland täglich hunderte Millionen Euro. Noch. Denn die Rufe nach Alternativen werden immer lauter. So hat in dieser Woche beispielsweise Italien Kontakt zu Katar gesucht, um die russischen Gaslieferungen anderweitig zu kompensieren. Für den Aktienkurs von Gazprom könnte das verheerende Folgen haben…

Dabei ist die Situation für alle Gazprom-Aktionäre ohnehin schon extrem schwierig. Schließlich können die Papiere seit mittlerweile fast zwei Wochen nicht mehr gehandelt werden. Und schon vor der Handelsaussetzung ging es für Gazprom massiv nach unten. Notierte die Aktie im Februar zeitweise noch ...

