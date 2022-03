In den vergangenen Tagen konnnte Daimler Truck massiv zulegen. Immerhin wird der Kurs heute 8,87 Prozent höher bewertet als in der Vorwoche Die Aktie beendete vier der fünf Tage im grünen Bereich. Einen Traumtag gelang Daimler Truck dabei am Mittwoch mit einem Plus von 8,38 Prozent. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Daimler Truck-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Denn die Aktie liegt nach wie vor nur knapp oberhalb einer wichtigen Haltezone. Schließlich fehlen nach wie vor nur rund achtzehn, um ein neues Monatstief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...