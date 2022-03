Endlich ist ein Ende in Sicht! Das ewige Gezerre um die Zulassung des Totimpfstoffs des französischen Impfstoffentwicklers Valneva scheint nun in Kürze zuende zu gehen. Denn wie am Freitag bekannt wurde, hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA zwar noch einige Nachfragen zum Wirkstoff VLA2001, hat jedoch im gleichen Atemzug bereits angekündigt, dass die Zulassung wohl im April erfolgen werde.

Das spielt Valneva beinahe perfekt in die Karten, die bereits vor Monaten veröffentlicht hatten, im zweiten Quartal mit der Auslieferung des Impfstoffs beginnen zu wollen. Kaum verwunderlich also, dass auch die Börsen die Meldung mit einem Kursfeuerwerk feiern. Notierte die Aktie noch am Montag im Tief bei 11,66 ...

