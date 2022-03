Der norwegische Wasserstoffspezialist NEL erlebte 2021 so etwas wie sein Waterloo, könnte jedoch jetzt zu einem ganz großen Comeback ansetzen. Denn die explodierenden Energiepreise aufgrund des Ukraine-Konflikts dürften die Nachfrage nach Erneuerbaren Energie wie beispielsweise grünem Wasserstoff explodieren lassen. Und genau dafür ist NEL mittlerweile bestens gerüstet.

Denn im Herbst vergangenen Jahres hat NEL in Herøya ein neues voll-automatisiertes Werk eröffnet, das mittlerweile im Drei-Schicht-Betrieb arbeitet und die Produktion immer weiter hochfährt. Die Umsätze in den kommenden Monaten und Jahren dürften also gesichert sein. Dementsprechend positiv entwickelt sich auch ...

