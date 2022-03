Siemens leuchtet derzeit in kräftigem Grün. Immerhin gewannen die Notierungen im Verhältnis zu Vorwoche rund 12,42 Prozent. Kursgewinne feierten die Anleger an insgesamt vier der fünf Sitzungen . Dabei wurde es am Mittwoch mit einem Plus von 10,58 Prozent so richtig schön. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Siemens-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Dieser Anstieg lässt alle Optimisten vor Freude hüpfen. Weil der nächste wichtige Widerstand jetzt immer näher rückt. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund vierzehn Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...