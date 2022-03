Der norwegische Wasserstoffspezialist NEL meldet sich zurück. Und wie! Denn die Pläne der EU, die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl mit dem massiven Ausbau Erneuerbarer Energien zu durchbrechen, könnte die Entwicklung in Sachen grünem Wasserstoff deutlich beschleunigen. Dabei dürfte NEL eine wichtige Rolle. Und viel wichtiger: Die Norweger sind bereit, die Schlagzahl massiv zu erhöhen…

Denn im neuen, voll-automatisierten Werk in Herøya wird mittlerweile im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet. Wie NEL's CEO Jon André Løkke in der vergangenen Woche vermeldete, stellt das Werk beinahe jede Woche einen neuen Produktionsrekord auf und kann die Geschwindigkeit durchaus noch weiter erhöhen. An der Börse zählt ...

