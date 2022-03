Der französische Impfstoffhersteller Valneva hat gestern Post von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA bekommen. Darin hat die Behörde noch einige Nachfragen zum Impfstoff gestellt. Valneva ist allerdings guter Dinge, diese Fragen kurzfristig zu beantworten und rechnet bereits im April mit der Zulassung seitens der EU. Da dann auch Produktion und Logistik bereit für die Auslieferungen sind, könnte der Wirkstoff schon im Mai verimpft werden.

An der Börse kennt die Aktie derzeit kein Halten mehr. Am vergangenen Montag ging es für Valneva unmittelbar nach der Eröffnung auf nur noch 11,66 Euro nach unten. Das bedeutete den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober. Doch dort begann eine Rallye, die Valneva in den ...

