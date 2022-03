Jetzt kann es endlich losgehen. Unzählige Anleger warten mittlerweile schon seit Monaten auf eine Zulassung für den Totimpfstoff des französischen Impfstoffentwicklers Valneva. Und jetzt könnte es bald soweit sein. Zwar hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA noch einige Nachfragen, doch Valneva ist zuversichtlich diese in Kürze beantworten zu können und rechnet im April mit dem "Go".

Da der Konzern ohnehin vorhatte mit Beginn des zweiten Quartals mit der Auslieferung zu beginnen, passt das nun perfekt in den großen Zeitplan. So sehen es auch die Börsen, die für Valneva derzeit regelrecht euphorisch sind. Zwischen Tagestief am Montag und Wochenschluss am Freitag lagen immerhin mehr ...

