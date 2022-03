Der norwegische Wasserstoffspezialist NEL ist derzeit in aller Munde. Denn die enorme Abhängigkeit der EU von den fossilen Brennstoffen Russlands führt allerorten zu einem massiven Umdenken und könnte die Energiewende deutlich beschleunigen. Das dürfte auch NEL voll in die Karten spielen. Denn die Norweger sind gerüstet, die wachsende Nachfrage nach Elektrolyseuren zu befriedigen.

So wir im neuen Werk in Herøya mittlerweile im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet und beinahe jede Woche ein neuer Produktionsrekord aufgestellt. Zudem gab der Vorstand in der vergangenen Woche zu Protokoll, dass die Kapazität durchaus weiter ausgebaut werden kann, sofern die Nachfrage dies verlangt. Auch an der Börse ...

