Aktien: Morphosys mit Fehlkauf - Aktie stabilisiert sich

Anzeige / Werbung Das Biotechunternehmen Morphosys muss nach der Übernahme des US-Krebsspezialisten Constellation Pharmaceuticals 231 Mio. Euro abschreiben. Die Aktie kann sich immerhin stabilisieren, aber der Abwärtstrend bleibt intakt. Die Abschreibung von Morphosys an Constellation Pharmaceuticals sei notwendig geworden, weil sich das Biotechnologieunternehmen nur noch auf die fortgeschrittenen Projekte aus der Medikamentenpipeline von Constellation konzentriert und alle Laboraktivitäten an seinem deutschen Forschungszentrum in Planegg, dem Hauptsitz des Unternehmens, zentralisiert. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Infolgedessen wurden alle in den USA angesiedelten Aktivitäten im Zusammenhang mit den Abteilungen für Forschungsbiologie und Arzneimittelforschung eingestellt. Daher ließen sich die frühen Pipeline-Projekte nicht mehr realisieren und die erwarteten Cashflows aus diesen Projekten könnten nicht mehr vereinnahmt werden. Die Abschreibung sei nicht zahlungswirksam und werde sich auf die betrieblichen Aufwendungen des Konzerns für das vierte Quartal des Jahres 2021 auswirken. Die Abschreibung in Höhe von 231 Mio. Euro wird den operativen Aufwand des Konzerns, der zusammen mit den vollständigen Ergebnissen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021 am 16. März 2022 veröffentlicht wird, entsprechend erhöhen. Morphosys-Aktie mit leichter Erholung

Die Aktie von Morphosys befindet sich seit dem Corona-Crash in einem Abwärtstrend, konnte sich zuletzt allerdings knapp über 20 Euro etwas stabilisieren. Auch der MACD (Momentum) ist leicht aufwärts gerichtet und stützt die Aktie. Die charttechnische Situation bessert sich aber erst, wenn der Widerstand bei 30 Euro geknackt wird. Enthaltene Werte: DE0005664809,DE0006632003,DE0006599905,US60770K1079,US09075V1026

