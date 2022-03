Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Mit einem Kursgewinn von 1,8% für den ATX endete auch in Wien die Woche mit einer versöhnlichen Stimmung, auf die gesamte Woche gesehen konnte der heimische Leitindex ein Plus von 4,1% erzielen, obwohl es noch am Montag zu einem deutlichen Rückgang gekommen war. Die Banken zeigten sich wieder gut erholt, die Erste Group konnte einen deutlichen Zugewinn von 4,2% erzielen, für die Bawag ging es um 1,0% nach oben, lediglich die Raiffeisen Bank International konnte da nicht mithalten, nachdem der Titel über weite Strecken des Handels kräftig im Plus gelegen war, setzten gegen Ende Verkäufe ein und die Aktie schloss prozentuell unverändert zum Vortag. Die Österreichische Post legte ihre Ergebnisse vor, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...