Rom wird heute zum Schauplatz eines wichtigen Treffens. China und die USA entsenden hochrangige politische Vertreter in die italienische Hauptstadt, um über die Situation in der Ukraine zu sprechen. China hat jetzt eine historische Chance, die vor allem bei Investoren angeschlagene Reputation zu verbessern, wenn sie sich gegen Russlands Krieg in der Ukraine stellt. Es kann aber auch zum offenen Bruch mit dem Westen kommen, wenn die Regierung in Peking Putin militärisch unter die Arme greift. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...