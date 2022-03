Der Kölner Motorenbauer Deutz AG (ISIN: DE0006305006) will für das Geschäftsjahr 2021 0,15 Euro je Aktie als Dividende ausschütten. Im letzten Jahr gingen die Aktionäre leer aus. Die Ausschüttungsquote würde sich damit auf 46,9 Prozent belaufen. Die Dividendenpolitik von Deutz sieht grundsätzlich eine Quote von rund 30 Prozent vor. Die Hauptversammlung soll am 28. April 2022 stattfinden. Auf Basis des ...

