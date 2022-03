Die Nordsee Ölsorte Brent Crude Oil konnte am 01.03.22 aus dem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal nach oben ausbrechen und in den Folgetagen bis auf 133 US Dollar hoch klettern! Am 09.03. kam der Kurs dann deutlich bis auf 106 US Dollar im Tagestief zurück (siehe lange rote Kerze im Chart unten). Diese Korrektur hält auch zum Start in die neue Börsenwoche an, aktuell notiert Brent Crude bei 109 USD. Abzuwarten bleibt, ob der Kurs nun an der Trendkanaloberkante wieder nach oben abdreht oder in den ...

