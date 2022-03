Andritz hat ein Hochleistungs-Druckzerfaserungssystem bei Guangxi Guoxu Dongteng in China in Betrieb genommen. Das Druckzerfaserungssystem verfügt laut Andritz über eine Faserkapazität von 45 Tonnen pro Stunde. Als Rohmaterial verarbeitet das System eine Mischung aus Eukalyptus- und Kiefernhackschnitzel zur Produktion von hochwertigen Möbelplatten.Andritz ( Akt. Indikation: 42,12 /42,16, 3,49%) Aktienkäufe: Wienerberger-Aufsichtsrat Oswald Schmid hat am 10. März Aktien gekauft und zwar 3700 Aktien zu je 27,291 Euro.Wienerberger ( Akt. Indikation: 28,78 /28,84, 4,54%) Wie die Wiener Börse mitteilt, haben startup300 sowie beaconsmind am 18. März den letzten Handelstag im Marktsegment direct market plus. Somit reduziert sich die Anzahl der ...

