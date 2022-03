Paul Severin, Erste Asset Management, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte:1. Beim Pitching für die Privatisierung der voestalpine haben wir einen Stahlpreis für ein Produkt gezeigt, das das Unternehmen gar nicht produziert:-)2. Bei der Austria Tabak Privatisierung war es üblich, in der Früh gleich einen "krummen Hund" zu rauchen. Vor lauter Rauch war der Raum voll vernebelt3. Ein asiatischer Investor ist immer nur nach Wien gekommen, um in die Oper zu gehen. Englisch konnte er nicht, nur sein IR - der aber nicht zu Wort kam.4. Mark Mobius hatte zeitweise Interesse an der Wiener Börse. Ihm wurde überall der rote Teppich ausgerollt. Seither weiß ich, was eine Diva ist.5. Der CEO von AMS ist ...

