Credit: George Prentzas 1,22 Milliarden Euro an Strafen mussten Unternehmen in der EU im vergangenen Jahr wegen Datenschutzverstößen bezahlen.[1] Es ist ein neuer Rekordwert, der eindrucksvolles Indiz für einen Trend ist: Die Interessen von Unternehmen und Konsumenten, sensible Daten und Cyber-Infrastrukturen zu schützen, konvergieren immer mehr. Rahul Bhushan, Mitgründer von Rize ETF, geht auf Hintergründe und Folgen ein. London/München, 14. März 2022 - 225 Millionen Euro soll allein der Facebook-Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...