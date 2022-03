DJ PTA-AFR: BAWAG Group AG: Korrektur zum Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG vom 01.03.2022

Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG

Wien (pta041/14.03.2022/22:00) - BAWAG Group AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2021 Internet-Veröffentlichung: https://www.bawaggroup.com/BAWAGGROUP/IR/DE/CorporateGovernance/Pflichtveroeffentlichungen/ 413640/weitere-veroeffentlichungen.html Veröffentlichungsdatum: 14.03.2022

Kurzbeschreibung: Die Darstellung des am 1. März 2022 veröffentlichten ESEF-Jahresfinanzberichts der BAWAG Group AG wird aufgrund eines formellen Fehlers in der Gestaltung des ESEF report package korrigiert. Der Berichtsinhalt ist unverändert. Die vorliegende - nunmehr korrigierte - Version des ESEF report package ersetzt die am 1. März 2022 veröffentlichte Version.

Aussender: BAWAG Group AG Adresse: Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: BAWAG Group Investor Relations Tel.: +43 (0)59905-34444 E-Mail: investor.relations@bawaggroup.com Website: www.bawaggroup.com

ISIN(s): AT0000BAWAG2 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

March 14, 2022 17:00 ET (21:00 GMT)