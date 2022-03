Aktien: Novavax klärt über seinen Corona-Impfstoff auf - Aktie bleibt am Boden

Anzeige / Werbung Der Impfstoffhersteller Novavax hat eine weltweite Aufklärungsaktion zu ihrem Corona-Impfstoff ins Leben gerufen. Die neuen Programme wollen aufklären. Die Novavax-Aktie stabilisiert sich am Jahrestief. Das "We Do Vaccines"-Programm von Novavax soll helfen Informationen über die gängigen Impfstoffarten und ihre Funktionsweise zu vermitteln. Es geht darum, wie Impfstoffe hergestellt und getestet werden und wie sich die Novavax-Technologie von anderen Impfstoffen unterscheidet. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil.



NVX-CoV2373, der Covid-19 Impfstoff von Novavax ist im Gegensatz zu den Impfstoffen von Moderna sowie von Biontech und Pfizer proteinbasiert und zählt nicht zu den mRNA Impfstoffen beziehungsweise ist auch kein Vektorimpfstoff wie Astrazeneca. In Deutschland wird er seit Ende Februar verimpft. Das Immunsystem soll nach der Impfung mit NVX-CoV2373 Antikörper gegen das Protein bilden und soll so eine Covid-19-Erkrankung abwehren. Bislang ist jedoch ein Run auf den Impfstoff hierzulande ausgeblieben. Die Impfstoffe von Biontech und Moderna werden gentechnisch hergestellt. Die mRNA (messenger Ribonukleinsäure) ist der "Bauplan" für jedes einzelne Eiweiß des menschlichen Körpers. mRNA-Impfstoffe gegen Corona enthalten den "Bauplan" für nur einen Teil des Virus: das Spike-Protein auf der Außenhülle. Der Impfstoff von Novavax hat von mehreren Zulassungsbehörden weltweit die bedingte Zulassung erhalten, darunter die Europäische Kommission und die Weltgesundheitsorganisation. Der Impfstoff wird auch von mehreren Zulassungsbehörden weltweit geprüft. Neben dem Covid-19-Impfstoff untersucht Novavax derzeit in einer klinischen Phase I/II-Studie auch einen Kombinationsimpfstoff gegen saisonale Grippe, der NVX-CoV2373 und NanoFlu, den vierwertigen Grippeimpfstoffkandidaten, kombiniert. Diese Impfstoffkandidaten enthalten das Novavax-eigene Matrix-M-Adjuvans auf Saponinbasis, um die Immunantwort zu verstärken und sollen neutralisierender Antikörper stimulieren. Novavax-Aktie mit Bodenbildung

Die Aktie von Novavax befindet sich seit rund einem Jahr in einem Abwärtstrend und hat auch schon die 200-Tagelinie (rot) unterschritten. Aktuell stabilisiert sich der Titel um 70 Dollar herum und hat die Unterstützung knapp unterhalb der 70 Dollar mehrfach getestet. Der MACD (Momentum) steigt leicht an und hat damit eine positive Divergenz zur Aktienkursentwicklung gebildet. Auf der Oberseite liegt der nächste Widerstand etwas oberhalb von 100 Dollar. Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US6700024010,DE000A0V9BC4

