Die Passagierzahlen am Flughafen Wien sind im Februar 2022 mit 1.086.887 Reisenden in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und mit 874.057 Reisenden am Standort Wien nahezu sechsmal so hoch wie im Februar des Vorjahres (2021). Im Vergleich zum Vorkrisenniveau beträgt das Passagieraufkommen in der Gruppe immerhin 48,3 Prozent und am Standort Wien 46,9 Prozent vom Februar 2019. Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere auf 725.221 Passagiere (+493,9%) und die der Transferpassagiere auf 145.508 Passagiere (+314,7%). Die Flugbewegungen stiegen auf 8.735 Starts und Landungen (+211,3%), was aber immer noch lediglich 50,6% des Vorkrisenniveaus (Februar 2019) ausmacht. Das Frachtaufkommen schwächte sich gegenüber dem Februar 2021 um 1,5% auf ...

