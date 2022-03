Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Der heimische Markt präsentierte sich optimistisch bezüglich einer möglichen baldigen Feuerpause, der ATX konnte die Woche mit einem Zuwachs von 1,5% beginnen. Von der Konjunkturseite gab es keine wichtigen Impulse, auch die Meldungslage zu den Einzelwerten blieb sehr dünn. Zulegen konnten auch in Wien die Bankenwerte, allen voran die Erste Group mit einem Plus von 3,6%, für die Bawag ging es um 1,9% nach oben, die Raiffeisen Bank International verzeichnete einen Anstieg von 1,5% und die kleinere Addiko Bank konnte sogar mit einem Anstieg von 4,0% aus dem Handel gehen. Auch in Wien waren die Bauwerte sehr gefragt, besonders gegen Ende des Handels konnten sie eine rege Nachfrage verzeichnen, für Porr gab es eine ...

