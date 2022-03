DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Encavis AG: Vorläufige, untestierte Ergebnisse des Geschäftsjahres 2021 und insbesondere der Cashflow liegen deutlich über der Guidance 2021

Hamburg, 15. März 2022 - Der Vorstand, des SDAX-notierten Hamburger Wind- und Solarparkbetreibers Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard, Börsenkürzel: ECV) veröffentlicht bereits vorab zur Verabschiedung des Konzernjahresabschlusses 2021, am Dienstag, den 29. März 2022, vorläufige, noch nicht testierte Ergebnisse der wesentlichen Key-Performance-Indikatoren des Geschäftsjahres 2021 im Vergleich zur veröffentlichten Guidance: Umsatz legt um mehr als 3% auf rund EUR 330 Mio. zu (Guidance: EUR > 320 Mio.)

Umsatzsteigerung um knapp 13% gegenüber Vorjahr von EUR 292,3 Mio. Operatives Ergebnis EBITDA steigt um mehr als 6% auf rund EUR 255 Mio. zu (Guidance: EUR > 240 Mio.)

Operatives Ergebnis EBITDA steigt um rund 13% gegenüber Vorjahr von EUR 224,8 Mio. Operatives Ergebnis EBIT steigt um mehr als 7% auf rund EUR 148 Mio. (Guidance: EUR > 138 Mio.)

Operatives Ergebnis EBIT steigt um rund 12% gegenüber Vorjahr von EUR 132,2 Mio.



Operatives Ergebnis je Aktie (EPS) legt um gut 4% auf rund EUR 0,48 zu (Guidance: EUR 0,46)

Operatives Ergebnis je Aktie (EPS) steigt um rund 12% gegenüber Vorjahr von EUR 0,43 Operativer Cashflow profitiert von deutlich gestiegenen Strompreisen insbesondere in Südeuropa

und steigt um gut 19% auf rund EUR 250 Mio. (Guidance: EUR > 210 Mio.)

Operativer Cashflow steigt um mehr als 17% gegenüber Vorjahr von EUR 212,9 Mio. Wesentlicher Treiber der deutlich über Vorjahr, aber auch über Guidance liegenden Key-Performance-Indikatoren waren, trotz der eher unterdurchschnittlichen meteorologischen Bedingungen in vielen Teilen Europas, die kontinuierlich gestiegenen Strompreise des vierten Quartals.



Angesichts des sehr hohen Anteils langfristig gesicherter Strompreise, von mehr als 90% des Konzernumsatzes aus Erneuerbarer Energieerzeugung, konnte Encavis lediglich mit einem geringeren Anteil der Stromproduktion davon profitieren, dennoch ist dieser Effekt klar spürbar.

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in elf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energie-erzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahme-verträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,1 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von mehr als 1,3 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com





Kontakt:

Encavis AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & IR

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: joerg.peters@encavis.com

http://www.encavis.com

