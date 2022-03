D1-Chart EURUSD testet am Dienstag nach einem Anstieg über das gestrige Tageshoch die 1,10er-Marke. Am Montag kam es bereits zu einem ersten Erholungsversuch, nachdem das Paar von der Unterstützung bei 1,0902 abgeprallt war. Am Ende reichte es jedoch nur für eine Doji-Kerze. Quelle: xStation 5 H1-Chart EURUSD notiert wieder über den beiden gleitenden Durchschnitten (50-Stunden-Linie in blau; 100-Stunden-Linie in rot). Doch der Anstieg ist lediglich als Aufwärtskorrektur im Abwärtsimpuls (siehe ...

