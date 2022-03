DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:20 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.183,50 +0,3% -12,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.117,75 +0,6% -19,6% Euro-Stoxx-50 3.715,66 -0,7% -13,6% Stoxx-50 3.500,25 -0,6% -8,3% DAX 13.817,44 -0,8% -13,0% FTSE 7.152,91 -0,6% -2,6% CAC 6.324,72 -0,7% -11,6% Nikkei-225 25.346,48 +0,2% -12,0% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 161,68 +0,47 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 0,34 -0,02 +0,52 US-Rendite 10 J. 2,12 -0,02 +0,61

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 95,17 103,01 -7,6% -7,84 +27,8% Brent/ICE 99,42 106,90 -7,0% -7,48 +29,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.928,33 1.953,79 -1,3% -25,46 +5,4% Silber (Spot) 24,72 25,11 -1,6% -0,39 +6,0% Platin (Spot) 1.016,00 1.037,86 -2,1% -21,86 +4,7% Kupfer-Future 4,47 4,51 -1,0% -0,04 +0,1%

Erneut steil abwärts geht es für die Ölpreise. WTI und Brent rutschen wieder unter die Marke von 100 Dollar je Barrel. Händler verweisen auf Spekulationen über eine sinkende Nachfrage aus China infolge der dortigen Corona-Pandemie. Mit der Industriemetropole Shenzhen wurde ein wichtiger Wirtschaftsstandort abgeriegelt. Auch das Atomabkommen mit dem Iran sei trotz des jüngsten Raketenangriffs auf den Irak noch nicht gescheitert, sagte ein Händler. Damit könnte weiteres Öl auf den Markt kommen. Dazu gesellten sich Berichte, auch aus Venezuela könnte zusätzliches Erdöl an den Markt gelangen - US-Sanktionen könnten fallen. US-Regierungsbeamte bestätigten entsprechende Gespräche.

AUSBLICK AKTIEN USA

Pandemieängste, der Ukraine-Krieg und die anstehende Zinsentscheidung der Federal Reserve dürften die Anleger an der Wall Street am Dienstag vorsichtig agieren lassen. Allerdings haben die US-Börsen am Montag schon deutlich nachgegeben, so dass einiges an schlechten Nachrichten eingepreist sein dürfte. Zur Entspannung dürften auch die erneut deutlich nachgebenden Ölpreise beitragen.

Die rasant steigende Zahl der Corona-Fallzahlen in China, neue Lockdowns in zahlreichen chinesischen Städten und pandemiebedingte Werksschließungen wecken Befürchtungen, dass sich die Lieferkettenprobleme wieder verschärfen könnten. China steht aber auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg im Blick. Moskau hat nach Aussagen von US-Vertretern Peking um militärische Ausrüstung gebeten, um die Sanktionen des Westens zu umgehen. Gespräche dazu zwischen Vertretern der USA und Chinas am Montag in der italienischen Hauptstadt Rom sind nach US-Angaben ergebnislos zu Ende gegangen. Die USA haben allerdings auch China Sanktionen angedroht, sollte es Russland unterstützen. Russland setzt derweil seine Angriffe auf ukrainische Ziele unvermindert fort.

An Konjunkturdaten werden der Empire State Manufacturing Index für März und die Erzeugerpreise aus dem Februar veröffentlicht. Ob die Daten allerdings viel Beachtung finden werden, scheint fraglich, zumal am Dienstag die zweitägigen Beratungen der US-Notenbank beginnen, deren Ergebnis am Mittwoch veröffentlicht wird. Beobachter rechnen mehrheitlich mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte.

Optimistische Ausblick geben den Aktien von Fluggesellschaften im vorbörslichen Handel Auftrieb. United Airlines (+2,8%), Southwest Airlines (+1,2%) und Delta Air Lines (+2,3%) rechnen allesamt mit steigenden Umsätzen im Zuge des sich erholenden Passagieraufkommens.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 13:30 Empire State Manufacturing Index März PROGNOSE: 5,5 zuvor: 3,1 13:30 Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Börsen geben am Dienstag einen Teil der Aufschläge vom Wochenbeginn wieder ab. Offensichtlich werde der deutliche Rücksetzer aus dem frühen Geschäft zu terminmarktorientierten Käufen genutzt - möglicherweise auch deshalb, weil am Freitag der große Verfallstermin ansteht. Gestützt wird die Stimmung möglicherweise von den deutlich fallenden Ölpreisen. Daneben hängt der Markt nach wie vor am Ukraine-Krieg. Dass mitten ihm Krieg die drei Regierungschefs Polens, Tschechiens und Sloweniens am Dienstag in die ukrainische Hauptstadt reisen, um dort dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Unterstützung der EU zu versichern, wird im Handel kritisch gesehen. Denn sollte dabei etwas passieren, wäre eine neue Eskalationsstufe im Verhältnis des Westens mit Russland erreicht, heißt es mahnend. Aus China kommen zwar gute Wirtschaftsdaten, gleichzeitig machen die nach oben schießenden Corona-Infektionen wieder Sorgen. Unter den europäischen Branchenindizes leidet der Index der rohstoffnahen Basic Resources mit einem Abschlag von 3 Prozent unter weiteren Gewinnmitnahmen. Der Index der Öl- und Gaswerte fällt um 1,7 Prozent. Den einzigen Gewinner stellt der Mediensektor, dessen Stoxx-Branchenindex um 1 Prozent steigt. Er profitiert von Pearson, die weitere 8 Prozent gewinnen. Der Verlag hat nach eigenen Angaben ein Übernahmeangebot des Private-Equity-Unternehmens Apollo zurückgewiesen. Als "ordentlich" werden die Geschäftszahlen von Generali (+0,9%) eingeschätzt. RWE (-0,7%) sieht neue Unwägbarkeiten durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Bei Traton (-2%) wird vor allem der Ausblick kritisiert, der zwar angesichts der hohen Auftragsbestände optimistisch ausfalle, gleichzeitig aber vor eventuellen negativen Folgen der Ukrainekrise warne. Fraport fallen um 5,4 Prozent. Grund seien aber nicht die Geschäftszahlen, sondern die Kombination aus dem laufenden Streik am Berichtstag und vor allem dem Dividendenausfall, heißt es im Handel. Dies zeige die Reaktion auf die Dividendenerhöhung bei Wacker Chemie, deren Aktien legen gegen den schwachen Markt 4,6 Prozent zu. Encavis (+4%) hat mit vorläufigen Zahlen überzeugt. Bei TAG Immobilien (-1,4%) kritisieren Händler den Anstieg des Leerstandes angesichts des Marktumfeldes.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di,8:51h Mo, 17:45 Uhr % YTD EUR/USD 1,0993 +0,5% 1,0979 1,0984 -3,3% EUR/JPY 129,58 +0,2% 129,90 129,57 -1,0% EUR/CHF 1,0317 +0,6% 1,0326 1,0282 -0,6% EUR/GBP 0,8412 +0,1% 0,8446 0,8416 +0,1% USD/JPY 117,87 -0,3% 117,97 117,96 +2,4% GBP/USD 1,3067 +0,5% 1,3035 1,3053 -3,4% USD/CNH (Offshore) 6,4095 +0,2% 6,3958 6,3861 +0,9% Bitcoin BTC/USD 38.740,73 -1,5% 38.782,31 38.979,29 -16,2%

Der als sicherer Hafen geltende Dollar gibt mit dem zaghaften Optimismus in Bezug auf die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland nach. Für den Dollar-Index geht es um 0,3 Prozent nach unten. Die Stimmung bleibt jedoch fragil und der Dollar könnte vor der Sitzung der Federal Reserve am Mittwoch selektiv an Stärke gewinnen, heißt es von der ING. "Die militärischen Aktionen der russischen Armee in der Ukraine haben keine Anzeichen einer Deeskalation gezeigt, aber die Märkte sehen die Intensivierung der Gespräche mit Wohlwollen", so die Experten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend mit Abschlägen haben sich die ostasiatischen Börsen am Dienstag gezeigt. Erneut deutlich unter Druck standen die Indizes in Schanghai und Hongkong. Damit wurde die steile Abwärtstendenz vom Vortag fortgesetzt. Die Sorgen um weiter steigende Corona-Fallzahlen drückten erneut auf die Stimmung. Neue Lockdowns in mehreren chinesischen Städten führen zu Produktionsunterbrechungen in diversen Werken. Dazu kamen die andauernden Sorgen vor verschärften regulatorischen Kontrollen der USA gegen dort börsennotierte chinesische Unternehmen. Dies setzte die Technologiewerte weiterhin unter Abgabedruck. So fielen Alibaba Group um 10,9 Prozent und Country Garden Services verloren 10,9 Prozent. Für die Tencent-Aktie ging es um 9,3 Prozent abwärts. Laut informierten Personen könnte der Technologiekonzern eine Strafe in Rekordhöhe wegen Verletzung bestimmter Zentralbankvorschriften durch seine Bezahl-App Wechat Pay erhalten. Weitere Themen an den Märkten waren erneut die Entwicklungen im Ukraine-Krieg und der US-Notenbankentscheid am Mittwoch. Chinesische Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss. Die Industrieproduktion hat ihr Wachstum im Januar und Februar beschleunigt. Die Eigenheimverkäufe, ein Schlüsselindikator für die Immobilien-Nachfrage, sind in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 dagegen gegenüber dem Vorjahr um 22,1 Prozent gesunken. Die Ölpreisabgaben setzten auch

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 15, 2022 08:21 ET (12:21 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.