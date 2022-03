Die Erzeugerpreise in den USA stiegen im Februar um 0,8% gegenüber dem nach oben korrigierten Anstieg von 1,2% im Januar und lagen damit leicht unter den Marktprognosen von 0,9%. Die Preise für Waren stiegen um 2,4% und damit so stark wie noch nie seit Beginn der Datenerhebung im Dezember 2009, was vor allem auf einen Anstieg der Benzinkosten um 14,8% zurückzuführen ist. Im Gegensatz dazu sank der Index für frisches und trockenes Gemüse um 9,4%. In der Zwischenzeit blieben die Preise für Dienstleistungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...