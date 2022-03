Aktien: Biontech expandiert - Aktie mit Ausbruch

Anzeige / Werbung Das für seinen auf mRNA-Technologie basierenden Covid-19-Impfstoff bekannte Biotechnologieunternehmen Biontech forscht, richtet sein Augenmerk nun verstärkt auf die Entwicklung von Krebstherapien. Die Aktie erholt sich. Die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Krebs hat sich Biontech auf die Fahnen geschrieben. Das Mainzer Unternehmen, das mit seinem auf der neuartigen mRNA-Technologie basierenden Covid-19-Vakzin bekannt und groß wurde, setzt dabei auf Partnerschaften. In den USA arbeitet Biontech etwa mit Regeneron zusammen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Biontech mitteilte, soll die Zusammenarbeit mit dem US-Biotechnologieunternehmen bei der Entwicklung von Krebstherapien ausgeweitet werden. Geplant sei etwa eine gemeinsame klinische Studie mit dem Krebsimpfstoff BNT116 von Biontech in Kombination mit dem Krebsmedikament Libtayo von Regeneron zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Den Angaben zufolge wollen Biontech und Regeneron die dabei anfallenden Kosten zu gleichen Teilen tragen. Die beiden Firmen arbeiten bereits seit Ende 2019 zusammen. Zwei Biontech-Krebsmittel befinden sich demnach bereits in klinischen Tests - in Kombination mit einem Regeneron-Mittel. Biontech-Aktie startet Erholung Erst vor wenigen Tagen hat die Aktie von Biontech ein neues Jahrestief etwas oberhalb von 120 Dollar ausgebildet. Allerdings ist der MACD (Momentum) gestiegen, was eine positive Divergenz bedeutet. Sie stützt aus charttechnischer Sicht den Aktienkurs, der sich leicht erholen konnte und den Widerstand bei knapp 135 Dollar überwand. Auf der Oberseite liegt der nächste Widerstand bei 183 Dollar. Enthaltene Werte: US7170811035,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026,NL0015436031

