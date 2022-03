DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:25 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.316,25 +1,3% -9,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.689,25 +1,8% -16,1% Euro-Stoxx-50 3.875,70 +3,7% -9,8% Stoxx-50 3.605,42 +2,5% -5,6% DAX 14.356,79 +3,2% -9,6% FTSE 7.272,16 +1,3% -2,8% CAC 6.578,68 +3,5% -8,0% Nikkei-225 25.762,01 +1,6% -10,5% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 161,08 -0,89

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 96,82 96,44 +0,4% 0,38 +30,1% Brent/ICE 100,18 99,91 +0,3% 0,27 +30,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.917,50 1.916,53 +0,1% +0,97 +4,8% Silber (Spot) 24,88 24,88 -0,0% -0,01 +6,7% Platin (Spot) 1.013,14 985,38 +2,8% +27,77 +4,4% Kupfer-Future 4,60 4,50 +2,1% +0,10 +3,0%

Die jüngsten Aussagen zu den Verhandlungen um einen Frieden in der Ukraine sorgten bei den Ölpreisen zwischenzeitlich für leichte Abbgaben. Aktuell liegen die Preise für Brent und WTI wieder leicht im Plus.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem kräftigen Plus dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Für Entspannung dürften vor allem Aussagen zu den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sorgen, die ein Ende der andauernden Kampfhandlungen ermöglichen könnten. Bei den Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew wird nach Angaben des Kremls derzeit über eine Neutralität der Ukraine nach dem Vorbild Schwedens oder Österreichs gesprochen. "Das ist die derzeit diskutierte Option", so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Dieses Neutralitäts-Modell könne als "ein Kompromiss" betrachtet werden. Auch der russische Außenminister Sergej Lawrow habe von einer Annäherung der Positionen bei den Verhandlungen gesprochen, heißt es im Handel. Einen positiven Impuls geben zudem Aussagen der chinesischen Regierung. Diese hatte sich zu stabilen Finanzmärkten bekannt, was an den asiatischen Börsen kräftige Kursgewinne Folge gesorgt hatte - allen voran an den zuletzt gebeutelten Aktienmärkten in Hongkong und Schanghai. Außerdem kündigte der für Finanzstabilität und Entwicklung zuständige Ausschuss des chinesischen Staatsrats Maßnahmen zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft im ersten Quartal an, wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Daneben rückt die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend fast in den Hintergrund. "Im Grunde ist die heutige Zinsentscheidung der Fed wahrscheinlich die einfachste, die sie in diesem Jahr zu treffen hat", so Michael Hewson, Analyst bei CMC Markets. "Angesichts einer Gesamtinflation von 7,9 Prozent, die wahrscheinlich noch weiter steigen wird, ist es so gut wie sicher, dass wir eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte sehen werden", ergänzt der Teilnehmer. Das größere Problem der Fed bestehe darin, wie sie ihre Botschaften für künftige Zinserhöhungen vor dem Hintergrund steigender Rohstoffpreise, die die US-Wirtschaft im weiteren Verlauf des Jahres bremsen dürften, formuliere.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:45 DE/Patrizia AG, ausführliches Jahresergebnis, Augsburg

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 13:30 Import- und Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +1,6% gg Vm zuvor: +2,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +3,8% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +3,3% gg Vm 15:00 Lagerbestände Januar PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: +2,1% gg Vm 15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

In kräftiger Rally-Laune zeigen sich Europas Börsen am Mittwochmittag. Der DAX löst sich mühelos von der 14.000er-Marke. Positive Nachrichten aus der Ukraine, eine Hausse bei Chinas Tech-Werten und Anlagedruck bei Fondsmanagern treiben die Börsen. Die Zinserhöhung der US-Notenbank wird als ausgemacht betrachtet. Die Entspannung nimmt auch den Druck von den Ölpreisen und damit Rezessionssorgen. Bei den Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew werde nun über eine Neutralität der Ukraine nach dem Vorbild Schwedens oder Österreichs gesprochen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow habe sogar von einer Annäherung der Positionen gesprochen. Dazu treibt eine Hausse in Hongkong. Besonders die schwer gebeutelten Technikaktien zeigten massive Erholungsgewinne, in Europa steigt der Technologie-Sektor-Index um 5,9 Prozent. Treiber war eine Meldung, wonach China seine Aktienmärkte stabil halten und zudem Maßnahmen zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums ergreifen will. Die Sitzung der US-Notenbank am Abend mit der sicheren Zinserhöhung ist derweil eingepreist. Von der Erholungshausse in Hongkong profitieren besonders Prosus (+23%). Die Aktie des Beteiligungsunternehmens mit rund 30 Prozent an Tencent war zuletzt im Sog des sehr schwachen Tencent-Kurses eingeknickt. Tencent schossen in Hongkong um über 20 Prozent nach oben. Auch andere Beteiligungsfirmen wie EQT springen um 13 Prozent. Positive Aussagen kommen aus der Autobranche. Der Sektor ist zweitstärkster in Europa mit 4,6 Prozent Plus: Sowohl BMW als auch VW erwarten im zweiten Halbjahr ein Nachlassen der Lieferprobleme bei Halbleitern. Dazu ließ BMW wissen, nur rund 2 Prozent vom Umsatz in Russland zu erzielen. Die neuen Aussagen zum Margenausblick von 7 bis 9 Prozent bei BMW treffen derweil die Analystenschätzungen. BMW und VW steigen um 3 Prozent, Mercedes-Benz um 4,8 Prozent. Zulieferer wie Valeo und Continental steigen über 6 Prozent, Faurecia sogar um 9,4 Prozent. Einziger Verlierer in Europa ist derzeit der Sektor Öl&Gas mit minus 0,7 Prozent. Hier belastet die fortgesetzte Normalisierung der Ölpreise. In den USA bewegen sich WTI-Öl-Kontrakte mit Lieferung in einem Jahr bereits in Richtung 80 Dollar zurück.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:05 Di, 17:25 % YTD EUR/USD 1,1000 +0,3% 1,0975 1,0951 -3,3% EUR/JPY 130,16 +0,3% 129,77 129,50 -0,6% EUR/CHF 1,0348 +0,3% 1,0313 1,0317 -0,3% EUR/GBP 0,8408 +0,0% 0,8407 0,8393 +0,1% USD/JPY 118,31 -0,0% 118,26 118,27 +2,8% GBP/USD 1,3085 +0,3% 1,3056 1,3047 -3,3% USD/CNH (Offshore) 6,3707 -0,2% 6,3613 6,3950 +0,3% Bitcoin BTC/USD 40.540,81 +2,7% 39.482,96 39.208,94 -12,3%

Der Dollar steht mit den jüngsten Entwicklungen in den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland unter Druck. Der Dollar-Index gibt um 0,5 Prozent nach. Damit sei der Dollar als Fluchtwährung in Krisenzeiten weniger gefragt, sagt Swissquote-Analystin Ipek Ozkardeskaya. Sie rechnet im Fall einer diplomatischen Lösung mit einer raschen Korrektur des Dollar nach unten, selbst wenn die Fed die Zinsen erhöhe. Sollte es aber nicht zu einer Beilegung des Konflikts kommen, dürfte die US-Währung wieder Auftrieb bekommen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Deutliche Kursgewinne haben die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte eingefahren. Auffällig waren dabei vor allem die kräftigen Erholungsbewegungen in Schanghai und in Hongkong. Hier fühlten sich Anleger durch das Bekenntnis der chinesischen Regierung zu stabilen Finanzmärkten zum Kauf ermutigt. Außerdem kündigte der für Finanzstabilität und Entwicklung zuständige Ausschuss des chinesischen Staatsrats Maßnahmen zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft im ersten Quartal an, wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Rückenwind erhielten die Märkte der Region ansonsten aus den USA, wo kräftig fallende Ölpreise in Verbindung mit etwas weniger stark als erwartet gestiegenen Erzeugerpreisen Inflationsängste gelindert hatten. Das dämpfte Befürchtungen über einen sehr aggressiven Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank, der am Mittwoch mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte begonnen werden dürfte. Zugleich geht der Krieg in der Ukraine aber mit fortgesetzten Angriffen Russlands weiter, wobei am Markt dessen ungeachtet die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung nicht nachlässt. Tencent sprangen um 23 Prozent. Sie waren allein am Dienstag um gut 9 Prozent abgestürzt, weil dem Unternehmen nach Angaben informierter Personen eine rekordhohe Geldstrafe wegen Verletzung bestimmter Zentralbankvorschriften durch seine Bezahl-App Wechat Pay drohte. Meituan schnellten sogar um 34 Prozent nach oben, Alibaba um 25 Prozent.

CREDIT

March 16, 2022 08:28 ET (12:28 GMT)

