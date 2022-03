Aktien: Moderna verzichtet - Aktie springt an

Anzeige / Werbung Moderna hat Milliarden mit ihrem Corona-Impfstoff verdient, vor allem in den Industrieländern. Dabei soll es nicht bleiben. Das Unternehmen nimmt sich nun die Schwellenländer und Afrika vor. Die Aktie zieht wieder an. Die Coronavirus-Pandemie ist in vielen Ländern kein Thema mehr. Moderna will dennoch seinen Impfstoff vertreiben. Während Industrieländer dafür zahlen sollen, werden in schwach- und mittelentwickelten Ländern der Patentschutz auf das eigenentwickelte Covid-19-Vakzin dauerhaft fallen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Man wolle in 92 Ländern auf Patentrechte und Lizenzeinnahmen verzichten, so Moderna. Die Länder hätten sich im Rahmen der internationalen Impfallianz Gavi dafür qualifiziert. Unklar ist, ob Gavi die Kosten übernehmen wird. Moderna hat im vergangenen Jahr mit seinem Covid-19-Impfstoff einen Milliardenumsatz erzielt. Auch Konkurrent Biontech war auf die ärmeren Länder zugegangen: Das Mainzer Unternehmen will Produktionsanlagen in Afrika aufbauen. Moderna-Aktie testet Widerstand Die Aktie von Moderna hat sich zuletzt von seinen Jahrestiefs erholen können und eine positive Divergenz ausgebildet: Während der Aktienkurs gefallen ist, hat das Momentum in Form des MACD zugenommen. Mit dieser Unterstützung ist die Moderna-Aktie dabei, den Widerstand bei rund 170 Dollar zu testen. Enthaltene Werte: US7170811035,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026,NL0015436031

