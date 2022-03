DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat ihre Geldpolitik gestrafft und eine Reihe weiterer Zinserhöhungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt, um die hohe Inflation im Land einzudämmen. Der Leitzins steigt wie weithin erwartet um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 0,25 bis 0,50 Prozent. Es ist die erste Zinserhöhung seit Dezember 2018. Der Beschluss fiel mit einer Gegenstimme, dir für einen größeren Schritt plädierte. Die neuen Projektionen zeigten, dass die meisten US-Notenbanker davon ausgehen, dass der Leitzins bis Ende dieses Jahres auf mindestens 1,875 Prozent steigen wird und bis Ende 2023 auf etwa 2,75 Prozent. 2024 dürften die Zinsen dann auf diesem Niveau bleiben. Das bedeutet insgesamt sieben Erhöhungen um je 25 Basispunkte in diesem Jahr und drei oder vier weitere Erhöhungen im nächsten Jahr. Das Statement der Fed deutete darauf hin, dass die Notenbank bald einen Plan zum Abbau ihres 9 Billionen Dollar schweren Portfolios bekannt geben und umsetzen könnte. Die meisten US-Notenbanker gehen davon aus, dass die Inflation zum Jahresende bei 4,3 Prozent liegen wird, während sie im Dezember noch von 2,6 Prozent ausgegangen waren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

RTL

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, nach IFRS)

PROG PROG PROG GESAMTJAHR 2021 Gj21 ggVj Zahl Gj20 Umsatz 6.539 +9% 10 6.017 EBITA bereinigt k.A. -- -- 853 EBIT 1.080 +20% 8 903 Ergebnis nach Steuern/Dritten 637 +29% 6 492 Ergebnis je Aktie 4,08 +28% 4 3,20 Dividende je Aktie 4,40 +47% 9 3,00

1&1

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 2021 4Q21 ggVj Zahl 4Q20 Umsatz 996 +2% 13 973 EBITDA 160 >999% 12 12 EBIT 120 -- 11 -28 Ergebnis nach Steuern 81 -- 10 -21 Ergebnis je Aktie 0,46 -- 10 -0,12

SUSE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Geschäftsquartal (in Millionen Euro, nach IFRS)

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 2022 1Q22 ggVj Zahl 1Q21 ACV* total 154 +12% 5 138 Umsatz bereinigt 150 +12% 3 134 EBITDA bereinigt 55 -10% 6 61 Cash EBITDA bereinigt 86 -20% 6 107 *annualisierter Auftragswert

UNITED INTERNET

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q21 ggVj Zahl 4Q20 Umsatz 1.433 +4% 12 1.383 EBITDA 300 +96% 12 153 EBIT 175 +415% 12 34 Ergebnis vor Steuern 161 +198% 12 54 Ergebnis nach Steuern/Dritten 88 +110% 12 42 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,47 +114% 12 0,22 Free Cashflow 128 +39% 11 92

Weitere Termine:

07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Hamborner Reit AG, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Jahresergebnis

07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Jahresergebnis

07:30 DE/Hensoldt AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Munich Re, Geschäftsbericht 2021

07:35 DE/SAF-Holland SE, ausführliches Jahresergebnis

07:45 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Jahresergebnis

08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis (11:00 Presse-Telefonkonferenz)

08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis

08:00 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/Rheinmetall AG, BI-PK (virtuell)

10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, BI-PK (digital)

10:00 DE/Voltabox AG, ao HV (virtuell)

11:00 DE/Audi AG, Jahres-PK und Roundtable mit CEO Duesmann (digital)

17:50 IT/Enel SpA, ausführliches Jahresergebnis

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, ausführliches Ergebnis 4Q

21:02 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

All For One Group 1,45 EUR Roche 9,30 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:00 Handelsbilanz Februar PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,210 Mrd CHF - EU 11:00 Verbraucherpreise Februar Eurozone PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+5,8% gg Vj Vorabschätzung: +0,9% gg Vm/+5,8% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+5,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,7% gg Vj Vorabschätzung: +0,5% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vm/+2,3% gg Vj - TR 12:00 Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,50% - US 13:30 Baubeginne/-genehmigungen Februar Baubeginne PROGNOSE: +3,8% gg Vm zuvor: -4,1% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,6% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 13:30 Philadelphia-Fed-Index März PROGNOSE: 15,0 zuvor: 16,0 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 227.000 14:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar Industrieproduktion PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,8% zuvor: 77,6%

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.489,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.359,25 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 13.978,25 +0,2% Nikkei-225 26.652,89 +3,5% Schanghai-Composite 3.215,06 +1,4% +/- Ticks Bund -Future 161,38 +42 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 14.440,74 +3,8% DAX-Future 14.486,00 +3,6% XDAX 14.486,36 +3,6% MDAX 31.368,05 +3,3% TecDAX 3.247,67 +4,3% EuroStoxx50 3.889,69 +4,1% Stoxx50 3.611,11 +2,6% Dow-Jones 34.063,10 +1,5% S&P-500-Index 4.357,86 +2,2% Nasdaq-Comp. 13.436,55 +3,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,96% -72

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem zunächst zurückhaltenden Geschäft an Europas Börsen rechnen Händler am Donnerstag. Der Markt dürfte einige Zeit brauchen, um die Aussagen der US-Notenbank zu verarbeiten und einzupreisen. Der DAX dürfte nach der Rally vom Vortag zunächst um die 14.500er-Marke konsolidieren. Die Zinserhöhung um 25 Basispunkte sei erwartet worden, nicht jedoch die sehr "hawkishen" Aussagen mit Blick auf das weitere Vorgehen, so ein Marktteilnehmer. Mit der US-Notenbank rücken auch andere Notenbanken in den Fokus, vor allem die britische am Mittag. Marktteilnehmer halten auch bei der Bank of England falkenhafte Aussagen für möglich. Dazu werden die EU-Verbraucherpreise für Februar veröffentlicht. Vorabschätzungen gehen hier von einem Anstieg um 5,8 Prozent zum Vorjahr aus. Im Fokus stehen dazu weiter die Gespräche in der Ukraine.

Rückblick: Erholungsrally - Eine Reihe von Faktoren sorgte für Kauflaune. Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg, Kursgewinne in den USA, eine Erholunghausse an den chinesischen Börsen dank Unterstützung der Regierung und Anlagedruck bei Fondsmanagern. Die Zinserhöhung der US-Notenbank am Abend wurde als ausgemacht betrachtet. Technikaktien (+6,6%) waren klar Tagesgewinner, nachdem bereits in den USA aber auch in China Technikaktien stark zugelegt hatten. Prosus schossen nach den derben Verlusten der Vortage um 23,9 Prozent nach oben. Das Unternehmen ist mit rund 30 Prozent an Tencent beteiligt, die sich in Hongkong um über 20 Prozent erholt hatten. Der Bankensektor (+5,1%) gehörte mit der Aussicht auf steigende Zinsen ebenfalls zu den großen Gewinnern. Positive Aussagen halfen dem Autosektor (+5,2%). Sowohl BMW als auch VW erwarten im zweiten Halbjahr ein Nachlassen der Lieferprobleme bei Halbleitern. Verlierer waren Versorger- und Ölaktien. Hier drückte der Rückgang der Ölpreise. Verkauft wurden auch Rüstungswerte wie BAE Systems (-3,6%) und Leonardo (-4,9%).

DAX/MDAX/TECDAX

Rally - Der DAX ließ die 14.000er-Marke klar hinter sich. Delivery Hero und Hellofresh profitierten von Short-Eindeckungen und sprangen um 9,9 und 12,2 Prozent nach oben. Eon und RWE lagen bis zu 0,8 Prozent im Minus. Die Zahlen für 2021 von Eon waren laut Metzler durchwachsen ausgefallen. Daneben sprach Eon von hoher Ungewissheit hinsichtlich der Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Uniper erholten sich um 10,7 Prozent,nachdem sie wegen des Russlandgeschäfts zuvor massiv eingebrochenwaren. Bei den Nebenwerten gewannen Nagarro 8,0 Prozent. Der IT-Dienstleister hat 2021 aller Voraussicht nach über den eigenen Erwartungen abgeschlossen.

XETRA-NACHBÖRSE

