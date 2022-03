Asmallworld: Rekordjahr - Umsatz steigt um 30% und EBITDA um 61%Matador Partners Group - Bestes GJ der Unternehmensgeschichte: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen Roche lanciert Tests zur Erkennung von Omikron-VariantenSwiss Re - Reguläre Dividende von 5.90 CHF je Aktie beantragt (Prog 6,60) 1&1 veröffentlicht finale Zahlen für das GJ 2021 und schlägt unveränderte Dividende in Höhe von 0,05 EUR je Aktie vor Aurelius Equity Opportunities mit sehr starken vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG erzielt Rekord FFO von EUR 39,8 Millionen Dürr will Dividende auf 0,50 (Vj 0,30) je Aktie erhöhen SFC Energy AG nimmt mit Produktionsverdopplung weiteres Rekordjahr in den Fokus Grenke: Gewinnziel in 2021 erreicht und Verdopplung des ...

