Die Immofinanz kauft einen Retailparks in Udine von einer in London ansässigen Private Equity Firma. Der Retail Park Terminal Nord in Udine umfasst eine vermietbare Fläche von rund 33.000 m² mit insgesamt 36 Shops und ist damit der bisher größte Retail Park im Stop Shop Portfolio. Die erwarteten jährlichen Mieterlöse belaufen sich auf rund 5,6 Mio. Euro. "Unsere Stop Shops sind eine optimale Kombination aus Nahversorgung, Einkaufsvergnügen und Lifestyle. Sie haben sich in der Covid-19-Pandemie als äußerst krisenresilient erwiesen und sind bei Mietern wie Kunden gleichermaßen beliebt. Für uns ist es daher der richtige Zeitpunkt, um weitere Märkte mit dieser überzeugenden und erfolgreichen Plattform zu ...

