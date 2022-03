Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Einen sehr guten Tag gab es für den heimischen Markt, der ATX konnte den Handel mit einem Zuwachs von 3,3% beenden, auch in Wien regierte der Optimismus auf Grund der Aussichten auf ein mögliches baldiges Ende des Krieges in der Ukraine. Bei den Einzelwerten stemmte sich die OMV gegen die allgemeine Aufwärtsbewegung und musste mit einem Minus von 2,0% den Handel beenden, der Öl- und Gaskonzern will eben die Öl- und Gasförderung langfristig ganz einstellen und künftig vor allem im Chemiebereich wachsen, als konkretes Zwischenziel wurde die Reduktion der Produktion fossiler Brennstoffe bis 2030 um ein Fünftel genannt, trotzdem soll der Gewinn stabil bleiben und den Aktionären wurde auch eine wachsende ...

