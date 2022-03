Vorgestern hatte ich über die massiven Kursverluste am chinesischen Aktienmarkt berichtet. Gestern kam es zu beeindruckenden Kurserholungen. Der "Hang Seng TECH-Index", der die 30 größten in Hongkong notierten Technologieunternehmen repräsentiert, verbuchte mit einem Plus von 22,20 % den größten Tagesgewinn seiner Geschichte. Am Montag war er noch um 11 % eingebrochen. Auch dem vorgestern besprochenen Hang Seng gelang eine beeindruckende Aufholjagd. Dieser lief um mehr als 10 % nach oben. Vom vorgestrigen ...

