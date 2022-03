Der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (ISIN: AT0000946652) will eine Dividende in Höhe von 0,75 Euro für das letzte Geschäftsjahr auszahlen, nachdem die Aktionäre im letzten Jahr keine Dividende erhielten, wie SBO am Donnerstag mitteilte. Die Hauptversammlung findet am 28. April 2022 statt. Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2021 leicht auf 292,8 Mio. Euro (2020: 291,2 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...