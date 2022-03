Die Instone Real Estate Group SE (ISIN: DE000A2NBX80) will eine Dividende von 0,62 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 18,44 Euro würde die geplante Dividende einer aktuellen Dividendenrendite von 3,36 Prozent entsprechen. Die Hauptversammlung findet am 9. Juni 2022 in Essen statt. Im Vorjahr wurden 0,26 Euro ausbezahlt. Die bereinigten Umsatzerlöse lagen 2021 ...

