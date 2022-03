Verbund hat das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2021 deutlich gesteigert. 2021 sei von einem enormen Anstieg der europäischen Großhandelspreise für Strom, einem wesentlichen Werttreiber für die Geschäftsentwicklung von Verbund, gekennzeichnet gewesen, so das Unternehmen. Das EBITDA stieg um 22,1 Prozent auf 1.579,0 Mio. Euro. Das Konzernergebnis erhöhte sich um 38,3 Prozent auf 873,6 Mio. Euro gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres. Der Erzeugungskoeffizient der Laufwasserkraftwerke lag mit 0,95 um 6 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahres und um 5 Prozentpunkte unter dem langjährigen Durchschnitt. In der Hauptversammlung am 25. April 2022 wird für das Geschäftsjahr 2021 eine im Vergleich zum Vorjahr um 40,0 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...