Der zur Montana Tech Components Gruppe gehörende Verpackungshersteller Aluflexpack AG hat 2021 den Nettoumsatz um 11,1 Prozent auf 266,1 Mio. Euro gesteigert (2020: 239,4 Mio. Euro). Das bereinigte EBITDA der Gruppe belief sich 2021 auf 41,8 Mio. Euro (2020: 37,4 Mio.), was einer Marge von 15,7 Prozent (2020: 15,6 Prozent) entspricht. Das bereinigte EBIT der Gruppe betrug 2021 20,3 Mio. Euro (2020: 20,0 Mio.). Der Reingewinn wurde von 9,0 Mio. auf 14 Mio. Euro erhöht. In den kommenden Monaten richtet sich der Fokus des Unternehmens auf die Realisierung des grossen Expansionsprojekts in Drniš (Kroatien). Trotz aktueller geopolitischen Entwicklungen ist die Konzernleitung im Hinblick auf die Stabilität des Geschäfts und der Lieferketten der Gruppe ...

