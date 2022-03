Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub (ISIN: DE000A3E5D64) will die Dividende für das Jahr 2021 erhöhen, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Für die Inhaber der Vorzugsaktien ist eine Ausschüttung in Höhe von 1,03 Euro (Vorjahr: 0,99 Euro) und die Inhaber der Stammaktien eine Ausschüttung in Höhe von 1,02 Euro (Vorjahr: 0,98) vorgesehen. Dies entspricht einer Anhebung um knapp 4 Prozent. Die virtuelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...