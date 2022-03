Die erfolgsverwöhnten BioNTech-Aktionäre mussten in den vergangenen Monaten heftige Rückschläge hinnehmen, haben jetzt jedoch wieder allen Grund zur Freude. Denn die Aktie hat sich aus der Krise herausgekämpft und befindet sich wieder auf dem Weg nach oben. Da das Unternehmen zudem für positive Schlagzeilen sorgt, könnte sich der Höhenflug heute durchaus ein gutes Stück weiter fortsetzen.

Denn wie nun bekannt wurde, hat der Mainzer Impfstoffplatzhirsch einen neuen Zulassungsantrag für eine vierte Corona-Schutzimpfung in den USA gestellt. Diese richtet sich insbesondere an ältere Menschen über 65 Jahren. Die Börsen honorieren diese Meldung mit einem kräftigen Anstieg. Allein am Mittwoch konnte BioNTech rund ...

