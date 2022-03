Nachdem in der Vorwoche offiziell das Quantitative Easing durch die US-Notenbank beendet wurde, warteten die Marktteilnehmer diese Woche mit Spannung auf den ersten Zinsschritt der Fed seit drei Jahren. Da eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte erwartet worden war, gingen die Märkte nach der Bekanntgabe am Mittwoch rasch zur Tagesordnung über und schlossen auf Tageshoch - Buy the Rumor, Sell the Fact, oder wie in diesem Fall: Sell the Rumor, Buy the Fact. Denn im Vorfeld der Maßnahme waren Aktien kräftig verkauft worden, was allerdings auch mit dem Ukrainekrieg zu tun hatte. Spannend wird es jetzt bei den Langfristzinsen: Die Rendite der 30jährigen US-Staatsanleihen hat inzwischen die obere Begrenzung ihres langfristigen Abwärtstrends ...

