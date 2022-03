Reingehört bei Post: Harald Hagenauer, IR-Manager bei der Österreichischen Post, blickt im börsenradio-Interview auf ein gutes Jahr zurück: "Die Pandemie hat uns ein Paketwachstum gebracht. Wir sind auch zufrieden mit der geographischen Aufteilung. 2021 war ein sehr gutes Jahr. Wir stehen auf zwei starken Beinen, nämlich Brief und Paket, die beide gute Margen gebracht haben". Auch bei der bank99 gibt es durch die Übernahme der ING-Kunden ein Wachstum. "Wir wollen bei der bank99 jedes Jahr die Top- und die Bottomline verbessern", so Hagenauer. Allerdings müsse man sich im Zuge der Einlagensicherung an der Abwicklung der Sberbank Europe beteiligen, was sich negativ auswirken wird.Für das laufende Jahr wird seitens der Post eine stabile Entwicklung ...

