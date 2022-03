Harald Steinbichler, axessum GmbH, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte: 1. Börselisting der Vorzugsaktie der Ersten Österreichischen Sparkasse (1994?) - wer erinnert sich noch an die zwei Säulen am Graben?2. Bank Austria Filialdirektoren gehen mit Geldtaschen zur Bawag und eröffnen dort Sparbücher wegen den hohen Zinsen, die die Bawag anbietet3. Start der Libro Aktie an der Börse - um fundamental zu überzeugen, werden Klickraten auf der Homepage von Libro präsentiert4. BetandWin geht an die Börse - eines der wenigen Unternehmen, die Ihrer Zeit viel zu weit voraus waren5. Sensal ruft: "nächster Läufer, Flughafen: Herr Baumann bitte, ah der isst gerade seine Wurstsemmel, dann machen wir ...

