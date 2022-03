Nio leuchtet heute in kräftigem Grün. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund sieben Prozent aus. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Nio-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Nio der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nio-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund dreiundzwanzig Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser Hochpunkt verläuft bei 24,79 USD. Für die Bullen heißt es nun also Daumen drücken.

Der Durchschnittskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...