Einen echten Frühstart legt heute Nvidia auf das Parkett. Schließlich steht derzeit bei der Aktie ein Anstieg von rund sieben Prozent zubuche. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Nvidia erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Nvidia der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nvidia-Analyse einfach hier klicken.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 265,69 USD liegt dieses Hoch. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei Nvidia.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...