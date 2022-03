Nachdem es in den vergangenen Wochen relativ ruhig geworden war um den französischen Impfstoffentwickler Valneva, nimmt das Unternehmen jetzt wieder so richtig an Fahrt auf. Noch in diesem Monat sollen die ersten Impfstoffdosen an das Königreich Bahrain geliefert werden, die bereits Anfang März die Zulassung für den Totimpfstoff VLA2001 erteilt hatten. Auch seitens der EU wird bald grünes Licht erwartet…

Zwar hat die Europäische Arzneimittelagentur noch einige Fragen an Valneva, hat allerdings im gleichen Atemzug angekündigt, die Zulassung voraussichtlich im April zu erteilen. Hier geht es immerhin um einen Liefervertrag für 60 Millionen Impfstoffdosen. Die Börsen zeigen sich derzeit voller Vorfreude. Denn am Montag vor zwei Wochen lag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...